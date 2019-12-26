Происшествия

РБКРБКВ Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
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По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело

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Авария с автобусом «Москва - Тбилиси»: возбуждено уголовное дело

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Родственники погибших в крушении автобуса выехали из Москвы, чтобы забрать тела

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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

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Всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей.
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Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.
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В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
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Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия 24 декабря в 14:37
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Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Газета.Ru 24 декабря в 13:39
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В «Современнике» назвали дату похорон Галины Волчек

После спектакля в «Современнике» актер сообщил, что прощание с Волчек состоится 29 декабря.
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Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
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Шоу-бизнес

Пугачева сорвала выступление Бузовой в новогоднем «Голубом огоньке»

Российская певица Алла Пугачева резко высказалась об участии телеведущей Ольги Бузовой в новогоднем эфире «Голубого огонька».
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Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился провести поединок против главы Чечни Рамзана Кадырова.
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В Абакане горит торговый павильон

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Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
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Киев и Донбасс обменяют пленных 29 декабря

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Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена

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Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
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Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
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Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
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«Манчестер Сити» по ошибке предложил «Барселоне» за Месси 70 млн фунтов

Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал, как клуб по ошибке отправил «Барселоне» запрос на покупку Лионеля Месси.
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В ходе обыска в ФБК Навального задержали

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Армия и оружие

Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в причастности к убийствам в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в убийстве тысяч мирных жителей в Идлибе или намерении сделать это.
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Путин вышел на лед в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принимает участие в матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на катке на Красной площади.
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