Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

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