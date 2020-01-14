с чего всё началось

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

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Космос На орбиту за золотом, и это только начало На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.

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