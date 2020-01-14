Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.
Читать в источнике
Комментировать199
с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook
 сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.
RT на русском06:06

Подробнее о событии

Соловьев напомнил литовскому депутату об итогах всех военных походов на Москву

Взгляд.ру13:50

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Известия04:02

Потомки разорителей Москвы хотят праздновать

Комсомольская правда11:01

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

РИА Новости09:25

В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

RT на русском06:06

В России оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

Lenta.ru06:43

В ГД ответили литовскому депутату, предложившему отмечать взятие Москвы

Sputnik Литва13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Энергетика

«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Нефтяные компании группы «Сафмар» поставят партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщили «РИА Новости» в холдинге.
Коммерсантъ 12:50
Автоспорт

Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
РИА Новости 08:51
Политика

Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа

Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа.
РБК 14:20
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Армия и оружие

По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Российская газета 14:46
Футбол

Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры

Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Bobsoccer 14:08
Политика

Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан

Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Вести.Ru 14:43
Космос

На орбиту за золотом, и это только начало

На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.
Военно-промышленный курьер вчера в 21:19
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Экономика

Украина обогнала Россию по росту минимальных зарплат

Обе страны по темпам роста обогнала Белоруссия, где зарплата взлетела на 13,6 процента и достигла 156 долларов.
Lenta.ru 09:51
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru 14:39
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Российская газета вчера в 13:19
Общество

В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
РБК 10:44
Общество

Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Собеседник 08:53
Общество

СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Росбалт 07:46
Энергетика

Аналитики оценили выгоду Минска от альтернативных поставок нефти

В начале января 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил сложность переговоров о заключении нового контракта на поставку в страну российской нефти тем, что Москва хочет продавать сырье по завышенной цене.
РБК 11:58
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ 07:16
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Наука

Температура воды Мирового океана достигла рекордных показателей

Sputnik Армения 09:02
Шоу-бизнес

Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного

Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
Подмосковье Сегодня 07:57
Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Здоровье

Питавшаяся пять лет рисом и чили девушка умерла в Китае

News.ru 11:24
Игры

Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры

Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
REGNUM 03:47
Кино

Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»

Актуальные Новости 09:05
Кино

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Афиша Daily 13:40
Общество

Оскорбившая жителей за мусор экс-чиновница устроилась работать в музей

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, уволенная за оскорбительный пост в адрес жителей, будет разрабатывать и продвигать сувениры музея-заповедника «Кижи», сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России 13:05
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное