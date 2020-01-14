Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.
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с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.RT на русском06:06
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Политика
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Общество
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В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
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Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
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Общество
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В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Энергетика
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Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Общество
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Наука
Температура воды Мирового океана достигла рекордных показателей
Шоу-бизнес
Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного
Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
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Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»
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Оскорбившая жителей за мусор экс-чиновница устроилась работать в музей
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Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.