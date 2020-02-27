В Литве пока не планируют закрывать границы и прекращать воздушное сообщение с другими странами ЕС из-за угрозы проникновения коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.

В Литве пока не видят необходимости закрывать границы из-за коронавируса

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