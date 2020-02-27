Здоровье
REGNUMВ Литве пока не видят необходимости закрывать границы из-за коронавируса
В Литве пока не планируют закрывать границы и прекращать воздушное сообщение с другими странами ЕС из-за угрозы проникновения коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.
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Комментарии
Политика
Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
Армия и оружие
В сирийском Идлибе серьёзно обострилась ситуация
В сирийском Идлибе за последние сутки серьёзно обострилась ситуация.
Армия и оружие
Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США
Колесниченко прокомментировал совместные учения НАТО и США НАТО начало подготовку к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе - Defender Europe 2020 (" Защитник Европы - 2020").
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Происшествия
Свердловский облсуд оставил в СИЗО гендиректора «Титановой долины»
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Общество
Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Общество
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Политика
Лавров призвал к бескомпромиссной позиции по террористам в Сирии
Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно, заявил в пятницу, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4
Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Армия и оружие
Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море
Украинские военные провели двухдневные учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря, сообщил пресс-центр операции объединенных сил вооруженных сил Украины.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Комитет Госдумы поддержал запрет властям иметь счета за границей
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию об ограничениях для президента РФ и высших должностных лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия