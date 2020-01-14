Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
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В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

РИА Новости03:54

Литовский депутат предложил отмечать день взятия Москвы

Lenta.ru03:08

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Известия04:02

В Литве предложили Польше отметить вхождение войск Речи Посполитой в Кремль

Sputnik Литва02:25

Литовцам предложили отметить день взятия Москвы

Комсомольская правда04:24

В Литве совместно с Польшей предложили отметить 410-летие захвата Москвы

REGNUM04:25

В Литве предложили отмечать новый праздник — «день взятия Москвы»

Life.ru04:33
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Общество

Тишковец призвал не опасаться холодной весны

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что опасаться холодной весны в 2020 году только потому, что зима оказалась аномально теплой, не стоит.
Вечерняя Москва вчера в 18:17
Кино

Объявлен список номинантов на премию «Оскар»

Профиль вчера в 10:12
Политика

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета 00:47
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

РЕН ТВ вчера в 21:36
Хоккей

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

REGNUM 04:15
Происшествия

На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
REGNUM 02:41
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Политика

Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
УтроNews 03:58
Общество

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Коммерсантъ вчера в 17:04
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Шоу-бизнес

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
РБК 03:15
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 05:20
Общество

«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Российская газета вчера в 14:00
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды

Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды.
Российская газета 03:52
Происшествия

Арестованы подозреваемые в нанесении удара по украинскому «Боингу»

В Иране арестованы предполагаемые виновники крушения украинского Boeing 737 в Тегеране 8 января.
Rusvesna.su 04:30
Армия и оружие

Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Известия вчера в 19:35
Политика

США внесли молдавского политика Плахотнюка в санкционный список

Экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк попал под санкции США.
Политическая Экспертиза 03:45
Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

RT на русском 01:59
Политика

Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности

В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
РБК 03:27
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже

Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Gazeta.SPb вчера в 16:48
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