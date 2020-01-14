Политика
РИА НовостиВ Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
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Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Общество
Предстоящая весна в России обещает быть теплой
Отразится такой расклад, по его словам, и на количестве снега, которого, по меркам зимы, будет непривычно мало: более-менее снежным временем обещает быть февраль.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Происшествия
В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ
Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Общество
Изменится система оплаты труда учителей
Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
Общество
Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева
17 декабря в Киеве у здания Верховной рады прошли акции протеста против открытия рынка земли на Украине, передавал телеканал «112 Украина».
Общество
Суд обязал Telegram предоставить SEC информацию о банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram Group Inc. и ее дочернюю структуру TON Issuer Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о банковских операциях, совершенных после привлечения $1,7 млрд в ходе ICO.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Теннис
Шарапова и Зигемунд не доиграли матч в Австралии из-за сильного дыма
В пригороде Мельбурна проходит выставочный турнир, в котором прошёл матч между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.
Происшествия
В метро Неаполя столкнулись поезда
В метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. Об этом сообщает La Repubblica.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Общество
Первый автомобильный мост из России в Китай выдержал 318 тонн
Российско-китайский автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур прошел приемочные испытания 14 января, сообщила пресс-служба Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.
Экономика
Россияне смогут единовременно забирать пенсионные накопления
12 января 2020 года стало известно, что россияне, ставшие участниками новой пенсионной системы, гарантированного пенсионного плана (ГПП), смогут забирать накопления по достижению пенсионного возраста, заплатив государству «подоходный» налог (13%).
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд
Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
Гаджеты
Vivo покажет миру концептуальный смартфон APEX 2020
Китайский гигант Vivo покажет на выставке MWC 2020 свою новую разработку – концептуальный смартфон APEX 2020.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.