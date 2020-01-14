Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
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