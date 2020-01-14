с чего всё началось

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Об этом 14 января он написал на своей странице в Facebook. По его словам, для Польши и Литвы это «хороший повод вспомнить о вводе своих войск в Москву».

Политика Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.

Происшествия Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Общество Москвичам открыли доступ к электронным медкартам На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.

Энергетика Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Общество Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.

Экономика В «РусГидро» переворачивают активы 13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Политика Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.

Политика Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, говорится в сообщении ведомства.

Общество Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.