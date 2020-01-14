Политика

ИзвестияИзвестияЛитовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Об этом 14 января он написал на своей странице в Facebook. По его словам, для Польши и Литвы это «хороший повод вспомнить о вводе своих войск в Москву».
Читать в источнике
Комментировать128
с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook
 сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.
RT на русском06:06

Подробнее о событии

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Известия04:02

В России оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

Lenta.ru06:43

В Литве предложили отметить день взятия Москвы

РБК05:18

Литовцам предложили отметить день взятия Москвы

Комсомольская правда04:24

В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

RT на русском06:06

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

РИА Новости03:54

В Литве предложили Польше отметить вхождение войск Речи Посполитой в Кремль

Sputnik Литва02:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

RT на русском вчера в 13:14
Футбол

Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости вчера в 17:21
Здоровье

Теплая саратовская зима способствует распространению ОРВИ и гриппа

В Саратовской области сохраняется неблагоприятная погода, способствующая распространению ОРВИ и гриппа.
Взгляд-инфо 05:52
Политика

Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
УтроNews 03:58
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 01:02
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Политика

Зеленский уволил жену Порошенко и поставил на её место свою супругу

Место Марины Порошенко в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» займёт супруга президента Украины Владимира Зеленского.
Наша версия 03:20
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
Энергетика

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Lenta.ru 07:44
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:04
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Российская газета 04:55
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
Политика

Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД

Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.
Взгляд.ру 04:36
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
ТАСС 07:48
Происшествия

Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

РБК 05:00
Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

RT на русском 01:59
Политика

Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 07:22
Общество

Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году

Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
7 новостей 03:05
Общество

Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.
РИА Новости 06:42
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 10:14
Экономика

Работающим ивановским пенсионерам пенсии не проиндексировали

Как уже сообщал КстатиNеws, с 1 января 2020 года неработающим пенсионерам проиндексировали страховые пенсии на 6,6%, об этом сообщает пресс-служба ивановского отделения ПФР.
Кстати.News 03:50
Авто

В Сети продают «Волгу» ГАЗ-3102 за 5 млн рублей

Как пишет издание «Wroom» пробег автомобиля составляет всего 10 км. Напомним, что модель «Волга» ГАЗ-3102 начали выпускать в 1982 году.
Тарантас Ньюс 03:46
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

ToDay News Ufa 12 января в 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное