Политика
ИзвестияЛитовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Об этом 14 января он написал на своей странице в Facebook. По его словам, для Польши и Литвы это «хороший повод вспомнить о вводе своих войск в Москву».
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с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.RT на русском06:06
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