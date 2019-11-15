с чего всё началось

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Позднее сообщалось, что осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы.

В Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца

Политика Захарова иронично ответила на публикацию беседы Трампа и Зеленского Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию пересказа телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Экономика Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Политика Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.

Технологии Apple планирует объединить подписки на цифровые сервисы Корпорация Apple рассматривает возможность объединения платных цифровых сервисов, которые включают в себя Apple News+, Apple TV+ и Apple Music в 2020 году.

Политика Украина снова открыла границу с Крымом На границе с Украиной работает три пункта пропуска - многосторонние автомобильные пункты "Армянск" и "Джанкой" ("Каланчак" и "Джанкой"), а также двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп".

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Общество Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно за преступления своих коллег Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что иногда ему «хочется провалиться под землю» из-за происшествий в ведомстве, поэтому он больше не будет давать комментариев СМИ.

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Авто Начались российские продажи обновленного Subaru Forester Автомобиль позиционируется как модель 2020 года и предлагается для заказа в нескольких комплектациях с новым цветом кузова — «Темно-серый металлик» (Magnetite Gray Metallic).