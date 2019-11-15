Политика

RT на русскомRT на русскомВ Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Позднее сообщалось, что осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы.
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с чего всё началось
О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте
 президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ.
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