Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике. В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец.

Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

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