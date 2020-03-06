Общество
РИА НовостиПосольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике. В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец.
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Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ
Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Энергетика
Цена на Brent упала ниже $48 за баррель
Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Общество
У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
Общество
Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа
Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
Хоккей
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо», уступая 0:3
"Спартак" сумел одержать первую победу в серии против "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Авто
Новый Audi A3 появится в России до конца года
По словам российского представительства Audi, хэтчбек A3 Sportback нового поколения приедет в салоны дилеров компании в четвертом квартале 2020 года.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Игры
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Общество
Следствие объяснило блокировку счетов Навального тем, что он сторонник «штаба Навального»
Согласно документам, счета были заблокированы из-за того, что Навальный и его родственники являются сторонниками «штаба Навального» и могут быть причастны «к легализации денежных средств, приобретенных преступных путем».