Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике. В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец.
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Россия ответила на задержание организаторов «Бессмертного полка» в Литве

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Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

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В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»

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Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа

Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
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«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо», уступая 0:3

"Спартак" сумел одержать первую победу в серии против "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина.
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

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В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Согласно документам, счета были заблокированы из-за того, что Навальный и его родственники являются сторонниками «штаба Навального» и могут быть причастны «к легализации денежных средств, приобретенных преступных путем».
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