В Прибалтике впервые за пять недель снизились цены на электроэнергию, свидетельствуют данные независимого поставщика энергии Elektrum Lietuva. На прошлой неделе электричество подешевело на 13 процентов и достигло одинакового уровня – 27,26 евро за мегаватт-час.

В Литве впервые за пять недель подешевела электроэнергия

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