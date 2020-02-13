Энергетика
Sputnik ЛитваВ Литве впервые за пять недель подешевела электроэнергия
В Прибалтике впервые за пять недель снизились цены на электроэнергию, свидетельствуют данные независимого поставщика энергии Elektrum Lietuva. На прошлой неделе электричество подешевело на 13 процентов и достигло одинакового уровня – 27,26 евро за мегаватт-час.
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