Вильнюс, 20 мая 2020, 12:45 — REGNUM Число новых выявленных на территории Литвы за прошедшие сутки зараженных коронавирусом составляет 15 человек. Об этом 20 мая сообщает сайт правительства республики, который посвященный борьбе с пандемией.

В Литве за сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

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