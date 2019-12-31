Общество

RT на русскомRT на русскомВ Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом. Об этом заявил министр по делам президента Ливана Салим Джрейсати.
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Власти Ливана отрицают причастность к побегу главы Renault-Nissan из Японии

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