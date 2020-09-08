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Lenta.ru
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.В источнике
С чего всё началось
Видеоролик состоит
 из двух частей: на первой летчик не может дождаться помощи и, опасаясь приближения джипов с боевиками, даже собирается уходить в сторону аэродрома.
Утро.ru07:21
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Национальная служба новостей09:27
Аргументы недели

Опубликовано видео, сделанное сбитым в Ливии русскоговорящим пилотом МиГ-29

Аргументы недели07:47
Московский Комсомолец

В Ливии сбили истребитель МиГ-29 с русским летчиком

Московский Комсомолец08:08
Царьград

«Спасибо пацанам»: Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне

Царьград08:58
News.ru

СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

News.ru07:22
Piter.tv

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Piter.tv06:36
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Lenta.ru06:16

Ветер свалил в Липецке 6 деревьев

2. ул. Полетаева,67 упало дерево на провода 3. ул. Гагарина, 159 упало дерево на автомобиль 4. ДК НЛМК упало дерево на провода 5. ул. Известковая,47 упало дерево на дорогу.
Gorod4808:53

Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса

Коронавирус может привести к отдаленным последствиям, заявил в беседе с «Комсомольской правдой» председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.
Live24вчера в 12:08
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Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

Размещение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было верным решением, на сегодняшний день вуз является одним из ведущих в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».
Взгляд.ру08:22

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение брянскому "Динамо" за несостоявшийся матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским "Спартаком-2", сообщается на официальном сайте клуба из Брянска.
РИА Новости08:44
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