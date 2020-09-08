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Lenta.ru
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.В источнике
С чего всё началось
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber
, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика.
Пятый канал09:55
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Кадры со «сбитым» истребителем в Ливии появились в Сети

РЕН ТВ12:02
Национальная служба новостей

В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Национальная служба новостей09:27
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Lenta.ru06:16
Накануне.Ru

В соцсетях запустили фэйк о сбитом в Ливии русском летчике

Накануне.Ru09:50
Московский Комсомолец

В Ливии сбили истребитель МиГ-29 с русским летчиком

Московский Комсомолец08:08
News.ru

СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

News.ru07:22
Царьград

«Спасибо пацанам»: Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне

Царьград08:58

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русском12:58
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Интерфакс10:32
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Lenta.ru15:33
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РИА Новости14:17
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