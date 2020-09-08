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Lenta.ru
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.В источнике
С чего всё началось
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber
, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика.
Пятый каналвчера в 09:55
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Кадры со «сбитым» истребителем в Ливии появились в Сети

РЕН ТВвчера в 12:02
Национальная служба новостей

В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Национальная служба новостейвчера в 09:27
News.ru

СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

News.ruвчера в 07:22
Накануне.Ru

В соцсетях запустили фэйк о сбитом в Ливии русском летчике

Накануне.Ruвчера в 09:50
Московский Комсомолец

В Ливии сбили истребитель МиГ-29 с русским летчиком

Московский Комсомолецвчера в 08:08
Царьград

«Спасибо пацанам»: Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне

Царьградвчера в 08:58
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Lenta.ruвчера в 06:16

В ОСК рассказали о российских подлодках «Калина» и «Хаски»

В интервью РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что разработка проектов строительства новейших подлодок пятого поколения — атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» — ведется по инициативе и за счет самой корпорации.
Военное дело22:35
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
2,5K

Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Пожилой мужчина (88 лет) отправился снимать пенсию в Сбербанке, а вернулся домой, по словам родственников, с дебетовой картой "Мир" и страховкой стоимостью почти 1300 руб. По словам еще одного клиента, после подписания документов на навязанную услугу (защиту карты) сотрудник заявил, что "обратного пути нет", то есть отказаться от нее нельзя.
Коммерсантъ18:18