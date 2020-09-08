Общество
Lenta.ruВ Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.
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с чего всё началось
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика.Пятый канал09:55
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Матч ТВ 21:32
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Lenta.ru 16:39
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Эксперт назвала цели молчащих в трубку абонентов
Если вам звонят с незнакомого номера и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, рассказала агентству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
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Rambler News Service вчера в 03:02
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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ 12:35
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Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
Газета.Ru 11:40
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США и сыграют друг против друга.
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Разработчики опубликовали геймплей Company of Heroes на смартфонах
Ролик был опубликован на канале разработчиков на YouTube. Релиз Company of Heroes для смартфонов состоится 10 сентября.
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Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК
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Ведомости 16:57
Общество
Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей
Уфа, 8 сентября 2020, 19:08 — REGNUM 7,7 млрд рублей направит АО «Башкирская содовая компания» (БСК) на выплату дивидендов по итогам шести месяцев текущего года.
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Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест
15-летнего подростка из Минусинского района Красноярского края, который весной этого года планировал устроить теракт в городской школе, арестовали.
Российская газета 05:39
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В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер
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Лезги газет 16:22
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В России рекордно сократилось число используемых банковских карт
Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт.
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Вестник Кавказа 02:12
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Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
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Атомная подлодка «Казань» провела испытания в Белом море
Новая атомная подводная лодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» провела испытания в Белом море.
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
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Google выпустила финальную версию Android 11
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В ОНК Москвы назвали возможное место отбывания Ефремовым наказания
Осужденный к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в законную силу.
Известия 15:52
Общество
В ПФР назвали условия новой выплаты в 15 тыс. руб. на ребенка
Подчеркивается, что речь идет о семьях, где воспитываются дети до трех лет.
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Фанаты пришли в восторг от семейной фотосессии, некоторые также обратили внимание на выпавшую грудь знаменитости.
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Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
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