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Lenta.ru
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.В источнике
С чего всё началось
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber
, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика.
Пятый каналвчера в 09:55
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Кадры со «сбитым» истребителем в Ливии появились в Сети

РЕН ТВвчера в 12:02
Московский Комсомолец

В Ливии сбили истребитель МиГ-29 с русским летчиком

Московский Комсомолецвчера в 08:08
Царьград

«Спасибо пацанам»: Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне

Царьградвчера в 08:58
Накануне.Ru

В соцсетях запустили фэйк о сбитом в Ливии русском летчике

Накануне.Ruвчера в 09:50
Национальная служба новостей

В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Национальная служба новостейвчера в 09:27
News.ru

СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

News.ruвчера в 07:22
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Lenta.ruвчера в 06:16

Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Жители Сретенского района вынуждены ездить в Читу за медпомощью

Председатель общественной палаты Сретенского района Анна Карабанова во время отчёта министерства здравоохранения Забайкальского края, рассказала, что жители вынуждены обращаться за медпомощью в Читу из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования в районной больнице.
ZAB.RU18:45
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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