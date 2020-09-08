В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
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Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.В источнике
С чего всё началось
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber
, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика.
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