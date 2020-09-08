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Lenta.ru
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber. На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура.В источнике
С чего всё началось
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber
, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика.
Пятый каналвчера в 09:55
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Кадры со «сбитым» истребителем в Ливии появились в Сети

РЕН ТВвчера в 12:02
Национальная служба новостей

В Ливии сбит МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Национальная служба новостейвчера в 09:27
News.ru

СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

News.ruвчера в 07:22
Накануне.Ru

В соцсетях запустили фэйк о сбитом в Ливии русском летчике

Накануне.Ruвчера в 09:50
Московский Комсомолец

В Ливии сбили истребитель МиГ-29 с русским летчиком

Московский Комсомолецвчера в 08:08
Царьград

«Спасибо пацанам»: Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне

Царьградвчера в 08:58
Lenta.ru

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Lenta.ruвчера в 06:16

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

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Lenta.ruвчера в 15:33
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

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Известия19:30
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Интерфаксвчера в 10:32
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Новая структура управления жилищным фондом создана в Минобороны РФ

"Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений", - рассказали в Минобороны.
Российская газета01:00