Армия и оружие

Вечерний курьерВечерний курьерВ Ливии уничтожили российский ЗРК «Панцирь-1С»

The Libya Observer сообщает, что ВВС ПНС будет возобновлять выстрелы беспилотников по авиабазе аль-Ватыя после того, как будет уничтожен зенитный комплекс производства России «Панцирь», который получил фельдмаршал ОАЭ Халиф Хафатар.
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В Ливии уничтожена российская система РЭБ «Красуха»

Avia.pro17:25

В Анкаре похвастались уничтожением российского ЗРК «Панцирь-1С» в Ливии

Piter.tv05:31

В Турции заявили об уничтожении российского ЗРК «Панцирь-1С» на базе в Ливии

Актуальные Новостивчера в 00:37

В Ливии уничтожили российский ЗРК «Панцирь-1С»

Вечерний курьервчера в 06:38

В Турции рассказали об уничтожении российского ЗРК «Панцирь-1C» на базе Ливии

OAnewsвчера в 06:14

В Анкаре похвастались уничтожением российского ЗРК «Панцирь-1С» в Ливии

ГЛАС.RUвчера в 04:38

Аvia.pro: «Панцирь-С» впервые сбил в Ливии ракету НАТО, пущенную с корабля

Недвижимость.RUвчера в 07:08
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Общество

Куряне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

ТРК Сейм (Курск) 12:01
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
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Политика

Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Общество

В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
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Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса

В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
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Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
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Авто

«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
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Футбол

Федун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
РБК вчера в 13:23
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
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Общество

TSMC больше не принимает заказы Huawei

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
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Кино

Скончался французский актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
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Общество

Алексей Островский уволил начальника департамента по соцразвитию

Островский отметил, что рассчитывает на то, что новое руководство департамента будет относиться к работе более внимательно.
SmolDaily 12:54
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Футбол

«Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии по футболу

Леверкузенский "Байер" одержал крупную победу над бременским "Вердером" со счетом 4:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС Спорт 16:35
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Коммерсантъ 14:17
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 15:43
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

RT на русском 14:24
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Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Вести.Ru вчера в 08:20
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Общество

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»

RT на русском 10:02
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Футбол

Президент «ПСЖ»: Роналду демонстрирует уникальную решимость

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о португальском нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 17:06
Футбол

«Локомотив» начал переговоры по хавбеку сборной Хорватии Баделю

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в Италии, «Локомотив» начал переговоры о переходе Баделя, выступающего за «Фиорентину».
Sports.ru 17:20
Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников

АиФ Дагестан 16 мая в 19:20
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
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Политика

Мишустин пристыдил чиновников за почасовые выплаты медикам

Мишустин еще раз обратил внимание чиновников, что при проведении дополнительных выплат российским медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, не должен учитываться временной фактор.
Политическая Экспертиза 08:46
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Общество

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась.
РБК 16:42
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Шоу-бизнес

Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф

Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
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