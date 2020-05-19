Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Армия ПНС Ливии захватила авиабазу аль-Ватыя на западе страны

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Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

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Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Шоу-бизнес

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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
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В Ярославле медведь напал на прохожего

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Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости 14:05
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
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Общество

Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет

Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.
РИА Новости 16:59
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
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Общество

Куряне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

ТРК Сейм (Курск) 12:01
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Политика

Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане

Президенты России и Азербайджана в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в приграничных районах Дагестана, где собралось большое число азербайджанских граждан, которые желают выехать на родину.
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
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Общество

Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет

Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
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В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
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NASA представило международные правила по освоению Луны

NASA опубликовало соглашение Artemis Accords о добыче полезных ископаемых на Луне.
Дождь вчера в 11:44
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Энергетика

Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта

Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
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Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian.
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Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к дагестанцам

Бывший Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к жителям республики и призвал их сплотиться в борьбе против COVID-19.
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Президент «ПСЖ»: Роналду демонстрирует уникальную решимость

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о португальском нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Работу боковой линии рыб описали на нейронном уровне

Австралийские исследователи в статье для The Journal of Neuroscience впервые описали нейронную сеть, которая обрабатывает информацию от боковой линии у рыб.
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Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
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С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
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