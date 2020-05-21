с чего всё началось

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители. Возможно, они пополнят ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Al Masdar News.

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 79 человек Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны 53 человека, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 7

Здоровье Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости. 5

Авто В Петербурге нашли ВАЗ-21063, который простоял в гараже 30 лет В Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже, видео появилось на YouTube-канале Roma Urraco.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1K

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,7K

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Общество В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ).

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Футбол Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Общество Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 144

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 19