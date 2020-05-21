Армия и оружие
Lenta.ruВ Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители. Возможно, они пополнят ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Al Masdar News.
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с чего всё началось
В разговоре с Bloomberg Башага уточнил, что власти получили информацию о переброске на север Африки по меньшей мере шести истребителей МиГ-29 и двух бомбардировщиков Су-24.News.ruвчера в 07:52
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В воздух поднялась авиация Хафтара: показано видео с подготовкой МиГ-23МЛД
Военное обозрениевчера в 23:25
Bloomberg: Россия перебросила в Ливию МиГ-29 и Су-24 с авиабазы Хмеймим
Российский Диалогвчера в 11:29
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Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 79 человек
Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны 53 человека, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке
В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
Авто
В Петербурге нашли ВАЗ-21063, который простоял в гараже 30 лет
В Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже, видео появилось на YouTube-канале Roma Urraco.
Московский Комсомолец 05:04
Общество
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра
Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов.
Эхо Москвы 04:35
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости 19 мая в 04:59
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу
Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1 б» с военным спутником
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 22 мая 2020, 11:23 — REGNUM С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1 б» с космическим аппаратом министерства обороны России, сообщили 22 мая в оборонном ведомстве.
REGNUM 04:23
Общество
В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий
Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ).
ТАСС 05:24
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Общество
В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса
По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
Общество
Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан
Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
RT на русском 04:48
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен в Краснодарском крае до 6 июня, говорится в заявлении губернатора региона Вениамина Кондратьева.
МИР 24 вчера в 08:07