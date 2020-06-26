Армия и оружие
Lenta.ruВ Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Агентство Anadolu со ссылкой на данные командования пишет о замеченной на территории российской авиации.
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В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
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РИА Новости 06:38
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Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
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Стало известно о возвращении тренера ЦСКА в Россию
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, уехавший в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита», вернулся в Россию.
Lenta.ru 10:51
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На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
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Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
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«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»
"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21
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В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля
В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
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К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Общество
С 1 июля для российских водителей начнут действовать новые правила
С 1 июля в России вступают в силу нововведения для автомобилистов.
Невинномысский рабочий 04:09
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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В Калининградской области продлили самоизоляцию для пожилых
В Калининградской области продлили самоизоляцию для пожилых людей.
Русский Запад 09:29
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Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:44
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%
Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
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Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
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Общество
Суд признал виновным ростовского режиссера Кирилла Серебренникова
Приговор обвинительный: суд признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» виновными.
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Футбол
Роналду может пропустить матч с «Лечче»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не принять участия в матче 28 тура итальянской Серии А против «Лечче».
LiveSport.ru 06:56