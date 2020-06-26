Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Агентство Anadolu со ссылкой на данные командования пишет о замеченной на территории российской авиации.
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Ливийская нефтекомпания NOC заявила о российских наемниках на ее месторождении

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На месторождение нефти в Ливии вторглись российские наемники

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Российских наемников заметили на крупнейшем месторождении нефти в Ливии

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Российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии

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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

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В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
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Энергетика

Нефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель.
Вестник Кавказа 24 июня в 10:41
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РИА Новости 06:38
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Транспорт

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Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

RT на русском 02:24
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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

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РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Футбол

Стало известно о возвращении тренера ЦСКА в Россию

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, уехавший в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита», вернулся в Россию.
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Общество

На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Что происходит 08:46
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Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
Lenta.ru 10:03
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«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»

"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21
Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Общество

Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля

В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

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Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
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Общество

К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
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Общество

С 1 июля для российских водителей начнут действовать новые правила

С 1 июля в России вступают в силу нововведения для автомобилистов.
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Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
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Здоровье

В Калининградской области продлили самоизоляцию для пожилых

В Калининградской области продлили самоизоляцию для пожилых людей.
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:44
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
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Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv 24 июня в 10:05
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

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Суд признал виновным ростовского режиссера Кирилла Серебренникова

Приговор обвинительный: суд признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» виновными.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не принять участия в матче 28 тура итальянской Серии А против «Лечче».
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