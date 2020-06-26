В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Агентство Anadolu со ссылкой на данные командования пишет о замеченной на территории российской авиации.

В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

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