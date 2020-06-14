Общество
Российская газетаВ Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков
Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых. Не менее 15 человек получили различные травмы и пятеро зачинщиков арестованы полицией, сообщает ТАСС.
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Игры
День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective
Игромания.ру 10:54
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Авто
Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре
Автоновости дня вчера в 03:14
Экономика
Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике
Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
Интерфакс вчера в 07:51
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Общество
В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке
Речь идет о взятке в $6 млн руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которую пытались дать за закрытие эпизода против президента компании Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского.
РБК 19:11
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Политика
Демократы в США вновь хотят наложить санкции на Пригожина
Республиканская партия Соединенных Штатов 9 июня предложила расширить санкции против России, Ирана и КНР, поскольку закончился срок оружейного эмбарго по ИРИ.
Глас Народа 17:57
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости 11:30
Общество
Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал
Говорит Москва 03:00
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 11:26
Киберспорт
Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt
Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48
Здоровье
На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
Наука
Восстановление легких блокирует белок, помогающий бороться с вирусами
Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
Evo-rus.com 05:29
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Политика
НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями
Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия вчера в 11:14
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Армия и оружие
Французская атомная подлодка испытала новую баллистическую ракету
В сети появилась информация о том, что французская атомная стратегическая подлодка Le Téméraire испытала новую баллистическую ракету.
Ferra 10:58
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После распространения Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи могут бесплатно скачать Pathway и The Escapists 2. Pathway – это гибрид фильмов FTL и Индианы Джонса, а The Escapists 2 – ролевая игра про побег из тюрьмы.
Evo-rus.com 11 июня в 12:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com вчера в 08:57