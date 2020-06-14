Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых. Не менее 15 человек получили различные травмы и пятеро зачинщиков арестованы полицией, сообщает ТАСС.

В Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков

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