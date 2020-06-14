Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков

Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых. Не менее 15 человек получили различные травмы и пятеро зачинщиков арестованы полицией, сообщает ТАСС.
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"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
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