с чего всё началось

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина С предложением обнулить президентские сроки с момента принятия поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова.

Общество В Киеве объявили карантин из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

Технологии Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и интернета вещей Как сообщает ToDay News Ufa, исполнитель, Федеральный центр «Информатика и управление» Российской академии наук, должен проанализировать угрозы и риски при ограничении доступа к сервисам и информационным ресурсам, которые запрещены в России.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.

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Общество Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Политика Терешкова объяснила предложение о президентских сроках Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».