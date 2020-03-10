Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Читать в источнике
Комментировать191
с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает
 BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.
Ведомостивчера в 19:19

Подробнее о событии

Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых на 100 миллионов долларов

Lenta.ru02:38

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ00:26

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Ведомостивчера в 19:19

СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне

РБКвчера в 22:17

Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Эхо Москвывчера в 22:13

В Лондоне арестовали имущество семьи Назарбаевых на 100 миллионов долларов

URA.Ruвчера в 23:37

В Лондоне особняки внука Назарбаева арестовали для проверки законности средств на их покупку

Новая газетавчера в 15:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:20
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Политика

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

РБК вчера в 16:10
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Происшествия

Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Вести.Ru 02:17
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче Малкина

Газета.Ru вчера в 22:08
Происшествия

В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержали депутата

В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержана депутат Калининского райсовета и экоактивист Алеся Субботина.
Накануне.Ru 02:43
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
Политика

Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение

Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Lenta.ru 02:12
Футбол

Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
RT на русском 09 марта в 12:48
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Путин оценил отношения России и США «на троечку»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Коммерсантъ 03:16
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек»,— говорится в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»

Стоит отметить, что ранее появились сообщения, что изначально планировалось запустить «Циркон» с головной подлодки проекта 885 М «Ясень-М» «Казань», однако, из-за затянувшихся испытаний субмарины, планы были пересмотрены.
Военное дело 03:21
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

РБК вчера в 15:05
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Газета.Ru 03:11
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу

Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.
Известия вчера в 17:49
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Армия и оружие

США отказались от закупки израильской системы ПВО «Железный купол»

Военное дело 02:50
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Общество

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области

Режим повышенной готовности объявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Pravda.Ru вчера в 05:59
Общество

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дарига Нурсултановна Назарбаева
Политик
Казахстанский политик. Председатель сената парламента Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нурали Рахатович Алиев
Бизнесмен
Крупный казахстанский бизнесмен, экономист, старший внук первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева; зять Берика Имашева, председателя ЦИК РК, бывшего министра юстиции Казахстана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное