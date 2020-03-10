Общество
КоммерсантъВ Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.Ведомостивчера в 19:19
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Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева
Эхо Москвывчера в 22:13
В Лондоне особняки внука Назарбаева арестовали для проверки законности средств на их покупку
Новая газетавчера в 15:58
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Экономика
В России рассчитали индекс финансового стресса
Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Политика
Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией
Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
В России аномально выросли продажи смартфонов
По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
Boeing потеряет около $19 млрд из-за проблем с 737 MAX
Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд, сообщает телеканал CNN.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Шоу-бизнес
Подписчики обсуждают фото Ирины Пеговой в мини-платье
На фотографии Ирина запечатлена в коротком расклешенном платье мятного цвета.
Общество
В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
Шоу-бизнес
Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Армия и оружие
Пентагон назвал условие поставки в Турцию Patriot
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые прервала молчание после ухода со сцены
Певица МакSим впервые прервала молчание после того, как покинула сцену из-за автомобильной аварии, произошедшей в 2019 году.
Гаджеты
Apple впервые разрешила протирать iPhone
Впервые устройства официально разрешили протирать влажными салфетками, об этом говорится на сайте производителя.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney
Общество
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
Футбол
Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»
Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.