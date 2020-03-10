Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает
 BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.
Ведомостивчера в 19:19

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СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне

РБКвчера в 22:17

В Лондоне арестовали имущество семьи Назарбаевых на 100 миллионов долларов

URA.Ruвчера в 23:37

Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Эхо Москвывчера в 22:13

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ00:26

В Лондоне особняки внука Назарбаева арестовали для проверки законности средств на их покупку

Новая газетавчера в 15:58

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Ведомостивчера в 19:19

Недвижимость семьи Назарбаева арестовали в Лондоне

Телеканал 360°вчера в 22:08
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Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
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Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Деловое.ТВ 09 марта в 14:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Экономика

В России аномально выросли продажи смартфонов

По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 18:26
Футбол

РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.
LiveSport.ru вчера в 17:38
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Общество

Boeing потеряет около $19 млрд из-за проблем с 737 MAX

Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд, сообщает телеканал CNN.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Подписчики обсуждают фото Ирины Пеговой в мини-платье

На фотографии Ирина запечатлена в коротком расклешенном платье мятного цвета.
Kleo.ru вчера в 03:18
Общество

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
RT на русском вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru вчера в 02:04
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
РИА Новости 01:17
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
Армия и оружие

Пентагон назвал условие поставки в Турцию Patriot

Московский Комсомолец вчера в 14:50
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости вчера в 04:20
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
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Роскачество назвало недостатки смарт-часов

Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Astera вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые прервала молчание после ухода со сцены

Певица МакSим впервые прервала молчание после того, как покинула сцену из-за автомобильной аварии, произошедшей в 2019 году.
Актуальные Новости 09 марта в 10:13
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Apple впервые разрешила протирать iPhone

Впервые устройства официально разрешили протирать влажными салфетками, об этом говорится на сайте производителя.
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Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
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Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney

iReactor вчера в 10:42
Общество

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
РБК 01:54
Футбол

Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»

Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
Soccer.ru вчера в 21:42
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Крупный казахстанский бизнесмен, экономист, старший внук первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева; зять Берика Имашева, председателя ЦИК РК, бывшего министра юстиции Казахстана.
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