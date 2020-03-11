с чего всё началось

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Общество В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.

Происшествия Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания «Все, что уже можно было уничтожить – уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась [полицейскими] Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», – заявил адвокат, передает ТАСС.

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