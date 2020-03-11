Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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Как сообщает BBC
 со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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