с чего всё началось

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Музыка Группа «Время и стекло» заявила о распаде Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Происшествия Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.

Шоу-бизнес Рэпер Тимати показал руки без татуировок Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.

Происшествия Девятилетняя девочка скончалась в машине «скорой» под Владимиром В Следственном управлении СКР по Владимирской области сообщили о проведении проверки по факту кончины девятилетней девочки в машине "скорой помощи" во время транспортировки в больницу.

Кино Дочь Миллы Йовович станет Венди в «Питере Пэне» Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).

Общество Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.