Общество
КоммерсантъВ Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.Коммерсантъ00:26
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Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева
Эхо Москвывчера в 22:13
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