Общество
BFM.ruВ Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева
Речь идет о двух особняках и апартаментах в Лондоне, которые арестовали в 2019 году как «необоснованное богатство». Хозяевами недвижимости оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, а также ее старший сын Нурали Алиев и его супруга Аида.
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с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.Ведомостивчера в 19:19
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Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева
Эхо Москвывчера в 22:13
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Политика
В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
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Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
Экономика
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Политика
Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах
Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.
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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин рассказал об отношениях с президентами США
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
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Общество
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Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Всплеск продаж смартфонов в марте в РФ связан с праздничными выходными
В салонах "Билайна" 9 марта был отмечен рост продаж Samsung на 45% по сравнению со 2 марта, продажи Apple увеличились на 49%.
Хоккей
«Сибирь» вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв «Автомобилист»
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Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Хоккей
ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.
Политика
Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ
Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
Интернет
«Алиса» научилась читать тексты в Яндекс.Браузере
«Яндекс» добавил голосовому помощнику «Алиса» новую функцию — озвучивание текстов на страницах в Яндекс.Браузере.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
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Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
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Россиянам могут разрешить переводить друг другу до 2 млн рублей
Банк России предложил изменить максимальный размер перевода в Системе быстрых платежей: с нынешних 600 тыс. руб. его планируется поднять до 2 млн руб. Это расширит возможности россиян, позволив совершать безналичную оплату в системе товаров и услуг на крупные суммы.
Финансы
Российский фондовый рынок рухнул после обвала цен на нефть
Обвал рынков произошел на фоне рекордного обрушения цен на нефть после распада сделки ОПЕК+.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: обсервационный пункт организовали в Вологде
Вологодский областной госпиталь полностью соответствует требованиям, которые необходимы для открытия обсервационного пункта.
Кино
Появился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
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Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки
После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Космос
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Напомним, ранее Путин внес на рассмотрение поправку в Конституцию, согласно которой число президентских сроков ограничивается двумя: предполагается убрать слово «подряд», дающее возможность вновь принять участие в выборах после перерыва.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.