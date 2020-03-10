с чего всё началось

Речь идет о двух особняках и апартаментах в Лондоне, которые арестовали в 2019 году как «необоснованное богатство». Хозяевами недвижимости оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, а также ее старший сын Нурали Алиев и его супруга Аида.

Политика В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.

Политика Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.

Экономика Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Хоккей ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.

Экономика Россиянам могут разрешить переводить друг другу до 2 млн рублей Банк России предложил изменить максимальный размер перевода в Системе быстрых платежей: с нынешних 600 тыс. руб. его планируется поднять до 2 млн руб. Это расширит возможности россиян, позволив совершать безналичную оплату в системе товаров и услуг на крупные суммы.