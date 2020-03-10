Общество

BFM.ruBFM.ruВ Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева

Речь идет о двух особняках и апартаментах в Лондоне, которые арестовали в 2019 году как «необоснованное богатство». Хозяевами недвижимости оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, а также ее старший сын Нурали Алиев и его супруга Аида.
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с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает
 BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.
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