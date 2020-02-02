Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ результате теракта в Лондоне пострадали два человека

Два человека пострадали в результате связанного с терроризмом инцидента в Лондоне, их состояние уточняется, сообщила в Twitter Столичная полиция Лондона.
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В Сети появились видео с места нападения мужчины с ножом в Лондоне

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Происшествия

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