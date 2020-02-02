Происшествия
РИА НовостиВ результате теракта в Лондоне пострадали два человека
Два человека пострадали в результате связанного с терроризмом инцидента в Лондоне, их состояние уточняется, сообщила в Twitter Столичная полиция Лондона.
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Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Кино
Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»
11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
Политика
Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
Политика
Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев
Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год.
Политика
Путин установил зарплату Медведеву
Президент России Владимир Путин подписал указ, установив такое денежное вознаграждение для зампредседателя Совбеза.
Авто
Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Общество
В ФРГ у эвакуированных из Китая нашли коронавирус
У двух человек, эвакуированных из Китая, был найден коронавирус.
Политика
Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Кино
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Здоровье
Медики назвали шесть главных признаков избытка соли в организме
Солью очень многие люди приправляют свою пищу. Это довольно важный минерал для работы всего организма.
Происшествия
В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся
На входе в один из дворов в центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места совершения преступления, сообщает Страна.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Теннис
Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом
Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
Политика
В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток
Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Общество
Ночные регистрации брака впервые прошли в Москве
Первые ночные регистрации брака прошли во Дворце бракосочетания № 1 в Москве.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.