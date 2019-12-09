Политика

ИзвестияИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Читать в источнике
Комментировать216

Подробнее о событии

Верховный суд Британии выслушал аргументы России по долгу Украины

РИА Новости12:56

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ru08:45

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русском09:32

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Известия07:47

Россия уверена в победе в споре о долге Украины

ПРАЙМ12:43

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвы06:40

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика

Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четвёрки»

Парламентская газета 09:10
Происшествия

Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

РБК 13:00
Спорт

Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA

Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
ТК Звезда 06:32
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»

RT на русском 13:10
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак считает, что брак Лопыревой скоро разрушится

Собчак ссылается на телеграм-канала «Антиглянец», авторы которого уверяют: Булатов на данный момент «гол как сокол» и живет у Виктории.
WomanHit.ru вчера в 11:18
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Навальный улетел в Лондон на встречу с западными спонсорами

Слово и Дело 10:56
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Общество

Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью

Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Чемпионат 11:30
Происшествия

Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РБК 13:09
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ 04:53
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
РИА Новости 12:54
Хоккей

Решение WADA не заставит IIHF перенести чемпионат мира по хоккею из РФ

Международная федерация хоккея на льду планирует провести турниры в России.
Политика Сегодня 11:28
Политика

Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Lenta.ru вчера в 18:00
Общество

Роспотребнадзор предостерег о новом виде мошенничества

В Роспотребнадзоре призвали проверять, указан ли в постановлении счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, а также обращаться в территориальный орган ведомства в случае сомнений в правильности полученного требования об уплате штрафа.
Московский Комсомолец 08:32
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Футбол

Йордан Осорио: в игре с «Бенфикой» не буду копировать стиль Ракицкого

В разговоре с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости Сергей Яременко, Йордан Осорио раскрыл секрет успешной игры "Бенфики" на родном стадионе, рассказал, как общается с Браниславом Ивановичем, и вспомнил, как замерзал после переезда из Венесуэлы в Португалию.
РИА Новости 12:00
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Кино

Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»

ТАСС 12:13
Политика

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Известия 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное