Политика
ИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Политика
Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четвёрки»
Спорт
Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA
Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
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Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью
Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Происшествия
Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
Хоккей
Решение WADA не заставит IIHF перенести чемпионат мира по хоккею из РФ
Международная федерация хоккея на льду планирует провести турниры в России.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Общество
Роспотребнадзор предостерег о новом виде мошенничества
В Роспотребнадзоре призвали проверять, указан ли в постановлении счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, а также обращаться в территориальный орган ведомства в случае сомнений в правильности полученного требования об уплате штрафа.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Футбол
Йордан Осорио: в игре с «Бенфикой» не буду копировать стиль Ракицкого
В разговоре с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости Сергей Яременко, Йордан Осорио раскрыл секрет успешной игры "Бенфики" на родном стадионе, рассказал, как общается с Браниславом Ивановичем, и вспомнил, как замерзал после переезда из Венесуэлы в Португалию.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».