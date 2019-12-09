Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Политика «Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Спорт Тетюхин считает возможным проведение ЧМ по волейболу в России Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин надеется на то, что у страны не отберут право принимать чемпионат мира по волейболу, который должен состояться в 2022 году, передает РИА "Новости".

Спорт Ягудин: накормленные футболисты и хоккеисты переживут решение WADA Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ударом по российскому спорту решение WADA отстранить спортсменов из РФ от участия в Олимпийских играх на четыре года.

Общество Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Шоу-бизнес Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Политика ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Финансы Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.