Политика

ИзвестияИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ru08:45

Россия уверена в победе в споре о долге Украины

ПРАЙМ12:43

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русском09:32

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Известия07:47

Верховный суд Британии выслушал аргументы России по долгу Украины

РИА Новости12:56

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвы06:40

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42
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Политика

«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 16:01
Спорт

Тетюхин считает возможным проведение ЧМ по волейболу в России

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин надеется на то, что у страны не отберут право принимать чемпионат мира по волейболу, который должен состояться в 2022 году, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Спорт

Ягудин: накормленные футболисты и хоккеисты переживут решение WADA

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ударом по российскому спорту решение WADA отстранить спортсменов из РФ от участия в Олимпийских играх на четыре года.
РИА Новости 15:29
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно.
Газета.Ru 16:05
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Экономика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Телеканал 360° 13:24
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Политика

ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 15:06
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как танцует Путин

В ходе мероприятия был задан вопрос о танце экс-главы Австрии с Путиным во время ее свадебной церемонии.
Москва 24 09:50
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Финансы

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
РБК 16:01
Политика

Путин и Зеленский смогли договориться по газу — СМИ

По неподтвержденным данным, президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогли договориться по транзиту российского газа через Украину.
REGNUM 15:53
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Экономика

Уйти в частное: бизнес обяжут искать альтернативу госденьгам на рынке

При запросе ресурсов из бюджета инициатор проекта будет обязан проверить, есть ли альтернативные бюджетному финансированию источники на рынке.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Политика

Пока без выборов. Журналистка поделилась информацией об итогах нормандской встречи

Журналистка Алеся Бацман, которая присутствует в Елисейском дворце, где проходит саммит лидеров «нормандского формата», сообщила первые итоги переговоров.
Украина.ру 16:07
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Политика

Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»

«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.
REGNUM 15:57
Космос

В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе

Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
UfacityNews.ru 05:41
Политика

Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:33
Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Кино

Советская актриса Драпеко положительно оценила военный фильм «Ржев»

Глас Народа 03:37
Политика

Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму

«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Вести Крым 09:49
Политика

Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек

Как сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке, у здания собрались около 800 человек.
Комсомольская правда 15:06
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

Москва 24 05:54
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