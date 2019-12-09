Политика
ИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Политика
«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными
Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Спорт
Тетюхин считает возможным проведение ЧМ по волейболу в России
Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин надеется на то, что у страны не отберут право принимать чемпионат мира по волейболу, который должен состояться в 2022 году, передает РИА "Новости".
Спорт
Ягудин: накормленные футболисты и хоккеисты переживут решение WADA
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ударом по российскому спорту решение WADA отстранить спортсменов из РФ от участия в Олимпийских играх на четыре года.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Шоу-бизнес
Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна
Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как танцует Путин
В ходе мероприятия был задан вопрос о танце экс-главы Австрии с Путиным во время ее свадебной церемонии.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Политика
Путин и Зеленский смогли договориться по газу — СМИ
По неподтвержденным данным, президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогли договориться по транзиту российского газа через Украину.
Экономика
Уйти в частное: бизнес обяжут искать альтернативу госденьгам на рынке
При запросе ресурсов из бюджета инициатор проекта будет обязан проверить, есть ли альтернативные бюджетному финансированию источники на рынке.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Политика
Пока без выборов. Журналистка поделилась информацией об итогах нормандской встречи
Журналистка Алеся Бацман, которая присутствует в Елисейском дворце, где проходит саммит лидеров «нормандского формата», сообщила первые итоги переговоров.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Политика
Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»
«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.
Космос
В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе
Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
Политика
Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина
Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Политика
Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму
«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Политика
Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек
Как сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке, у здания собрались около 800 человек.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Шоу-бизнес