Политика

ИзвестияИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

РИА Новости08:58

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русском09:32

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42

Россия и Украина продолжили борьбу за три миллиарда долларов

Lenta.ru06:49

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ru08:45

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвы06:40

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Известия07:47
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Политика

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Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
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В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
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Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу

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Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ".
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Космонавт объяснил, почему на орбите побывало так мало женщин

Сами космонавты объясняют гендерную несправедливость тем, что женский организм "очень нежный", рассказал в интервью радио Sputnik Андрей Борисенко.
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Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин уходит в отставку

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Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
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Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
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В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

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