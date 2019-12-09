Политика

РИА НовостиРИА НовостиСумма требований России к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд

Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ.
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Россия и Украина продолжили борьбу за три миллиарда долларов

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Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42
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Космос

Космонавт объяснил, почему на орбите побывало так мало женщин

Сами космонавты объясняют гендерную несправедливость тем, что женский организм "очень нежный", рассказал в интервью радио Sputnik Андрей Борисенко.
VIPerson.ru 07 декабря в 01:44
Происшествия

Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»

По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Политика

Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

RT на русском 09:12
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Страсть российских священников к джипам объяснили

Пристрастие российских священников к дорогим иномаркам связано с тем, что в советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи (черное духовенство), которые могли тратить жалование только на себя.
Lenta.ru 10:30
Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
КП - Липецк 10:05
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Спорт

WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований

Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 05:53
Авто

КамАЗ выпустит «убийцу» ГАЗели

По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.
Российская газета 05:00
Общество

Взыскание долгов с пенсий могут запретить

Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
Терра 04:13
Технологии

Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами

Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
3DNews 10:35
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Гаджеты

Huawei назвала дату выхода собственной замены Android

Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Lenta.ru 09:43
Происшествия

Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

RT на русском 09:35
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru вчера в 16:47
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Хоккей

ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA

«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.
RT на русском 09:35
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

В Новой Москве молодого человека заподозрили в убийстве своей сестры

Столичные следователи подозревают молодого человека в убийстве родной сестры в Новой Москве, сообщила представитель городского управления Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Интерфакс 10:48
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Общество

Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Аргументы и Факты вчера в 21:51
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Кино

Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»

Культуромания 09:56
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