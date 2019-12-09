Политика

ИзвестияИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

РИА Новости08:58

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

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Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

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Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ru08:45

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

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Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42
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Вести.Ru 03:30
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
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Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
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США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
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Sony выпустила первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» - продолжения классических «Охотников за привидениями», которое игнорирует фильм-перезапуск.
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Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

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Газета.Ru 03:12
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Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Хоккей

Овечкин высказался о решении WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
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В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Общество

Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО

Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Известия 09:08
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
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Технологии

Крупнейшее за пять лет обновление Google пришло в Россию

По словам вице-президента Google Поиска Панду Найака, это крупнейший прорыв за последние пять лет и один из самых грандиозных успехов за всю историю Google Поиска.
iXBT.com 11:09
Хоккей

IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на решение WADA

Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сообщил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:14
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
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Украинские радикалы разорвали российский флаг в Париже

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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Президента США обвинили в нарушении присяги

По словам главы комитета — демократа Джерролда Надлера — своими действиями в отношении Украины Трамп поставил личные интересы выше интересов США.
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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
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Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ".
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
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