Политика
ИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Sony выпустила первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» - продолжения классических «Охотников за привидениями», которое игнорирует фильм-перезапуск.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто могут внедрить в 2020 году
C 2020 года в России может появиться новый сервис на портале госуслуг - электронные договоры купли-продажи авто.
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Общество
В Тверской области стали меньше пить и курить
Первые места рейтинга занимают регионы, жители которых меньше подвержены вредным привычкам, традиционно это кавказские республики.
Хоккей
Овечкин высказался о решении WADA по России
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Технологии
Крупнейшее за пять лет обновление Google пришло в Россию
По словам вице-президента Google Поиска Панду Найака, это крупнейший прорыв за последние пять лет и один из самых грандиозных успехов за всю историю Google Поиска.
Хоккей
IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на решение WADA
Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сообщил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Политика
Украинские радикалы разорвали российский флаг в Париже
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Президента США обвинили в нарушении присяги
По словам главы комитета — демократа Джерролда Надлера — своими действиями в отношении Украины Трамп поставил личные интересы выше интересов США.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Футбол
РПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в конце 2020 года
Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ".
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Футбол
Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.