Политика
ИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Спорт
Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Гаджеты
Смартфоны Huawei получат HarmonyOS в 2020 году
Президент Huawei Ван Чэн Лу официально сообщил, что операционная система HarmonyOS начнет поступать на смартфоны компании с 2020 года.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Футбол
Болонья — Милан 2:3
Политика
В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Политика
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Политика
Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»
Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Технологии
Выяснено происхождение полос Энцелада
Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Политика
«Нормандский» саммит завершился
Первая встреча четырех лидеров состоялась 6 июня 2014 года в нормандском Бенувиле, позднее этот формат так и стал называться - "нормандский".
Футбол
«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Политика
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Политика
Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Юрген Клопп: «„Зальцбург“ может обыграть нас, но „Ливерпуль“ будет сражаться в каждом моменте»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зальцбургом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Авто
Renault готовит новый бюджетный кроссовер
Производство нового кроссовера организуют на производственных мощностях Renault в Индии.