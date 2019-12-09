Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

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