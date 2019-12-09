Политика

ИзвестияИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

РИА Новости08:58

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ru08:45

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Известия07:47

Россия и Украина продолжили борьбу за три миллиарда долларов

Lenta.ru06:49

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русском09:32

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвы06:40

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42
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Спорт

Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
RT на русском 05:31
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru вчера в 12:28
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Коммерсантъ 15:45
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Гаджеты

Смартфоны Huawei получат HarmonyOS в 2020 году

Президент Huawei Ван Чэн Лу официально сообщил, что операционная система HarmonyOS начнет поступать на смартфоны компании с 2020 года.
The GEEK 03:33
Общество

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
ТАСС 10:47
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Футбол

Болонья — Милан 2:3

Sport24.ru вчера в 15:33
Политика

В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Дождь 14:03
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Вечерний курьер 08:36
Политика

Асад рассказал, что привело к войне в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне.
РИА Новости 15:14
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Политика

Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Московский Комсомолец 14:07
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Политика

«Нормандский» саммит завершился

Первая встреча четырех лидеров состоялась 6 июня 2014 года в нормандском Бенувиле, позднее этот формат так и стал называться - "нормандский".
РИА Новости 17:04
Футбол

«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби

В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Lenta.ru 16:58
Происшествия

ЧП с автобусом. Малахов накопал 7 сенсаций

Чита.Ру 08:04
Политика

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
РИА Новости 16:52
Авто

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Российская газета 07 декабря в 14:11
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Мойка78 06 декабря в 17:42
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Волейбол

СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства

По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Sportbox.RU 15:20
Политика

Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:33
Футбол

Юрген Клопп: «„Зальцбург“ может обыграть нас, но „Ливерпуль“ будет сражаться в каждом моменте»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зальцбургом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 17:16
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Авто

Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Производство нового кроссовера организуют на производственных мощностях Renault в Индии.
Новые автомобили 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
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