Политика

ИзвестияИзвестияВ Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.
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Верховный суд Британии выслушал аргументы России по долгу Украины

РИА Новости12:56

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русском09:32

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Известия07:47

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ru08:45

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвы06:40

Россия уверена в победе в споре о долге Украины

ПРАЙМ12:43
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Политика

Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

Делегации Украины и России на «нормандском саммите» договорились продолжать переговоры относительно поставок газа.
Lenta.ru 16:22
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
РИА Новости 18:27
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Футбол

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Чемпионат 09:21
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Хоккей

Георгиев стал первой звездой матча «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка

ProstoProSport вчера в 23:14
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 18:48
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Общество

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на миллиард рублей

Новые Известия 07:47
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Инфорос 13:31
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
Известия 16:12
Политика

США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу

Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
RT на русском 10:58
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Футбол

Круговой перенес операцию в Финляндии

Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Бомбардир.ру 12:15
Политика

Глава МВД Украины позитивно оценил переговоры Зеленского с Путиным

Украинская сторона позитивно оценивает прошедшие в Париже переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Rambler News Service 16:01
Политика

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Коммерсантъ 18:33
Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Московский Комсомолец 11:24
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь

Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
ОК! 07:13
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Макрон сообщил о сроках нового саммита в «нормандском формате»

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже вечером 9 декабря и завершился почти через восемь часов.
РБК 18:57
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 08:53
Армия и оружие

Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом

Напомним, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы ВМС США во Флориде погибли три человека, восемь ранены.
Российская газета вчера в 11:31
Космос

Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца

В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Оka.fm 06:55
Политика

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Москву своим врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN.
Газета.Ru 02:56
Общество

В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Великий Новгород.ру 10:35
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