Политика

REGNUMREGNUMВ Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года Украина получила от России кредит в $3 млрд при президенте Викторе Януковиче. Всего Россия планировала предоставить Украине 15 млрд долларов кредита. В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России.
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Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
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