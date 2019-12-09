Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года Украина получила от России кредит в $3 млрд при президенте Викторе Януковиче. Всего Россия планировала предоставить Украине 15 млрд долларов кредита. В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России.

В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

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