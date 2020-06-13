В Лондоне футбольные болельщики и правые радикалы проявляют агрессию по отношению к полицейским и журналистам, сообщает РИА Новости. В центре города проводят свои акции оппоненты движения против расизма Black Lives Matter.

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

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