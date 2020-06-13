Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В Лондоне футбольные болельщики и правые радикалы проявляют агрессию по отношению к полицейским и журналистам, сообщает РИА Новости. В центре города проводят свои акции оппоненты движения против расизма Black Lives Matter.
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Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter

Чемпионатвчера в 16:58

СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии

RT на русскомвчера в 12:55

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

Коммерсантъвчера в 12:45

Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

Вести.Ruвчера в 12:18

Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне

РИА Новостивчера в 15:05

Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией

Известиявчера в 11:52

Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена

Спорт-Экспрессвчера в 12:02
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
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Политика

Представитель Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Эйсмонт сообщила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка были возбуждены «по серьезным статьям» – в частности, о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.
Профиль 02:28
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
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Финансы

Названы три альтернативы банковским вкладам

Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

На Черноморском флоте появился первый женский экипаж

Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые укомплектован женским экипажем, который прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру 02:11
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,2K
Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия вчера в 03:31
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
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Происшествия

В Норильске за сутки собрали 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси

Известия 01:09
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Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

РБК вчера в 15:32
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Армия и оружие

В Донбасс прибыли британские военные инструкторы, сообщили в ЛНР

Отмечается, что группа британских инструкторов прибыла 10 июня из состава частной военной компании «Эринис», в состав которой входят бывшие военнослужащие британских разведывательных управлений и специальных подразделений.
Военное дело вчера в 07:16
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Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 12 июня в 08:30
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Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
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Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
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Космос

SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX запустила на орбиту 58 микроспутников Starlink, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:07
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Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

Отмечается, что злоумышленник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 16:41
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Игры

Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн

3DNews вчера в 18:20
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Шоу-бизнес

Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове

RT на русском вчера в 15:04
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Известия вчера в 06:32
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