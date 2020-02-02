Происшествия
Российская газетаВ Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм. По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов.
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Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца
Происшествия
Лондон рассказал о судьбе Скрипалей
Будут ли предоставлены новые доказательства причастности России к делу Скрипалей в дальнейшем, госпожа Броннерт также не уточнила.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Происшествия
Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его
Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
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По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Следователи вновь допросили сестер Хачатурян, заявил адвокат
Происшествия
Гараж-мастерская горит в Холмске
Гараж-мастерская горит в Холмске. Происшествие случилось в районе 11 часов утра.