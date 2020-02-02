Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм. По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов.
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У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса

Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Коммерсантъ 31 января в 11:49
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В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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Следователи вновь допросили сестер Хачатурян, заявил адвокат

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Гараж-мастерская горит в Холмске

Гараж-мастерская горит в Холмске. Происшествие случилось в районе 11 часов утра.
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