Беспорядки стали происходить после демонстрации имени афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного американским полицейским при задержании. СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.

В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера

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