Общество
КоммерсантъВ Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.
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Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter
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