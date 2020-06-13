Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.
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Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter

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Общество

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Авто

Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
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Происшествия

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На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
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Эксперты назвали улучшающие сон напитки

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Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
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