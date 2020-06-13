Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

Единоборства Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10 Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 751

Шоу-бизнес Норкин показал фото «летящей» покойной жены На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками. 80

Общество Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. 1,4K

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 981

Шоу-бизнес Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.

Общество В европейскую часть России придёт вторая волна тепла Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета. 24

Общество Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией. 4

Политика Путин анонсирует «контргиперзвук» Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».

Здоровье Эксперты назвали улучшающие сон напитки Перед сном, чтобы хорошо спать, рекомендуется пить теплое молоко, которое содержит аминокислоту триптофан, повышающей в организме уровень серотонина. 1