Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Это была бы четвертая акция, которую проводит движение чернокожих Black Lives Matter.
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