Общество
Деловое.ТВВ Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Это была бы четвертая акция, которую проводит движение чернокожих Black Lives Matter.
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СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии
RT на русскомвчера в 12:55
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Общество
В России за сутки выявили 8 835 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения достигло 528 964, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:49
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 06:51
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Марко Николич приступил к работе с «Локомотивом»
Говорит Москва вчера в 09:14
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Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
Политика
Полиция Армении проводит обыски в доме лидера оппозиционной партии
В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера второй по численности политической силы парламента страны - оппозиционной партии "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах.
Газета.Ru 02:52
Футбол
Главный тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом
Супруга главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана сообщила, что они переболели коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 22:24
Происшествия
Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Экономика
В Самарской области построят новый завод
По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест.
63.ru вчера в 11:00
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Космос
Потенциально обитаемые планеты предложено искать по пыли
Naked Science 11 июня в 02:49
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Политика
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского поговорить о Крыме
12 июня Зеленский заявил, что хочет поставить на повестку обсуждение крымского вопроса, которое сейчас отошло на второй план.
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Игры
Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн
3DNews вчера в 18:20
Происшествия
Водитель иномарки в Воронеже сбил семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70
Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.
Letnews.ru вчера в 07:23