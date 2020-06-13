Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.
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В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

Коммерсантъвчера в 12:45

Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне

РИА Новостивчера в 15:05

Футбольные фанаты и участники антирасистского митинга устроили беспорядки в Лондоне

Газета.Ruвчера в 12:47

Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter

Чемпионатвчера в 16:58

Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

Вести.Ruвчера в 12:18

СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии

RT на русскомвчера в 12:55

Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией

Известиявчера в 11:52
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Политика

Кедми на историческом примере показал приближение краха гегемонии США

Бывший руководитель израильской службы Натив Яков Кедми считает, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, в конечном итоге приведут к фатальным для Вашингтона последствиям.
iReactor вчера в 10:35
Здоровье

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:16
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием

RuNews24.ru 12 июня в 19:52
7,2K
Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
65
Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили 11 июня в 04:11
42
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1K
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
12
Здоровье

На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
3
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
71
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Общество

Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента

Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия 12 июня в 01:30
2K
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 12 июня в 00:27
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
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Политика

Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 12 июня в 09:08
495
Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
40
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
11
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru вчера в 16:57
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
2,9K
Происшествия

В США протестующие снесли бюст рабовладельца

RT на русском вчера в 22:51
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Происшествия

В Омске отремонтировали газопровод после повреждения молнией

В минувшую пятницу, предположительно, из-за удара молнии при грозе произошло возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления второй категории диаметром 300 мм, на задвижке произошла утечка газа.
Интерфакс вчера в 09:31
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Космос

В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник

Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
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Игры

Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

Российская газета вчера в 15:46
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Шоу-бизнес

Максим Галкин порадовал поклонников летним снимком с Лизой и Гарри

Известный юморист Максим Галкин не перестает радовать фолловеров своего микроблога новыми фотографиями и видео-роликами, на которых запечатлены его дети – Лиза и Гарри.
Территория новостей вчера в 08:27
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Общество

Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая

Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
1K
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

НТВ вчера в 03:17
237
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве

Sport.ru вчера в 10:28
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI вчера в 06:06
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