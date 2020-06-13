Общество
КоммерсантъВ Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В Лондоне несколько тысяч сторонников правых движений собрались в центре города. Как заявил лидер одного из них, люди вышли на улицы, чтобы защитить национальные памятники от вандализма сторонников антирасизма. Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией.
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Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter
Чемпионатвчера в 16:58
Футбольные фанаты и участники антирасистского митинга устроили беспорядки в Лондоне
Газета.Ruвчера в 12:47
СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии
RT на русскомвчера в 12:55
В Лондоне из-за протестов начался хаос: полиция штурмует станцию Ватерлоо
Московский Комсомолецвчера в 13:39
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Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Финансы
Курс доллара. Прогноз на 15–19 июня
По итогам торгов четверга курс доллара на Московской бирже после двухнедельного перерыва закрепился выше уровня 70 руб./$, что на 1,5 руб. выше значений закрытия прошлой пятницы.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera вчера в 12:12
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Кабмин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
RT на русском 06:15
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Коммерсантъ 06:55
Космос
Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной
Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.
AstroNews.ru 12 июня в 05:26
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Политика
Захарова рассказала о «жестких переговорах»
Взгляд.ру вчера в 18:56
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Блокнот Ростов-на-Дону 12 июня в 05:01
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Технологии
В Android 11 появится аналог «корзины» Windows
В операционной системе Android 11 появится аналог «корзины» Windows.
OAnews 00:00
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» поступила на вооружение в ВМФ России
«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.
Телеканал 360° 12 июня в 05:47
Общество
Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с коронавирусом
Главу Сургута Вадима Шувалова госпитализировали с коронавирусом.
Znak.com 02:00
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Наука
Разработан гибкий датчик для мониторинга дыхания
Ученым из Китая удалось разработать компактный гибкий сенсор для мониторинга дыхания при помощи разной температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Rusargument вчера в 10:13
Авто
Составлен список лучших иномарок до 100 тыс. рублей
Среди французских автомобилей сразу же следует отметить Renault Logan, который прост в обслуживании, надежен и неприхотлив, однако стоит помнить о том, что за 100 000 рублей можно приобрести Renault Symbol и Peugeot 206 Sedan.
Тарантас Ньюс вчера в 11:10