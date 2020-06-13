В Лондоне несколько тысяч сторонников правых движений собрались в центре города. Как заявил лидер одного из них, люди вышли на улицы, чтобы защитить национальные памятники от вандализма сторонников антирасизма. Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией.

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

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