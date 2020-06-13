Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.
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Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter

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СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии

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В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

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Футбольные фанаты и участники антирасистского митинга устроили беспорядки в Лондоне

Газета.Ru12:47

Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией

Известия11:52
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Общество

Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
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Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Политика

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Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Камчатского края.
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Общество

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Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

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Происшествия

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Известия 19:44
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом

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Спорт

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
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Общество

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Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
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Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

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Lenta.ru 16:57
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Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля

Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

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В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов

Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
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Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
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Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Lexus анонсировал показ нового Lexus IS

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