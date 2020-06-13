Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

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