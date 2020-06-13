Общество
КоммерсантъВ Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
Мирная демонстрация была отмечена стычками с полицией. В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. По оценкам BBC, в центре Лондона собралось несколько тысяч человек.
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Общество
Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей
Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК 21:42
Происшествия
Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП с Ефремовым
Московский Комсомолец 22:27
Происшествия
Грузовой катер перевернулся на Камчатке
Вести.Ru 20:40
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
Политика
Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Камчатки
Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Камчатского края.
Кам 24 21:11
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета 20:29
Авто
Из полицейского фургона получился отличный внедорожный кемпер
Два немецких энтузиаста приобрели в Бельгии на аукционе военный фургон Iveco 40.10, чтобы переделать его в дом на колесах.
Car.ru вчера в 11:47
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
REGNUM вчера в 07:03
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
Футбол
Главный тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом
Супруга главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана сообщила, что они переболели коронавирусом.
Матч ТВ 22:24
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты вчера в 15:01
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 11:56
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Футбол
Составлен топ-10 самых перспективных молодых игроков Примеры, в список не попал Феликс
Топ-10 самых перспективных молодых игроков чемпионата Испании по версии Daily Mail: 1. Рикард Пуиг (" Барселона", 20 лет).
Матч ТВ 22:00
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 01:16
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Общество
Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля
Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Общество
Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
РБК 20:01
Политика
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru 11:50
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Авто
Lexus анонсировал показ нового Lexus IS
Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe вчера в 07:07