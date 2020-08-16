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BFM.ru
BFM.ru

В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева

В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.В источнике
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Комсомольская правда

Причина смерти Айсултана Назарбаева: стало известно, от чего умер 29-летний внук первого президента Казахстана

Комсомольская правда09:45
Ёлдаш

В Лондоне от остановки сердца умер внук Нурсултана Назарбаева

Ёлдаш07:36
Известия

Умер внук первого президента Казахстана Назарбаева Айсултан

Известия06:20
RT на русском

СМИ сообщили о смерти внука Назарбаева

RT на русском06:37
ТАСС

СМИ: умер внук Нурсултана Назарбаева Айсултан

ТАСС06:32
Коммерсантъ

СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

Коммерсантъ06:30
РБК

СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

РБК07:30

Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом
REGNUM11:28
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В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

Все задержанные участники акций протеста в Белоруссии могут быть выпущены из СИЗО в воскресенье, сообщается в Telegram Sputnik Беларусь "Из СИЗО сегодня могут быть выпущены все задержанные участники акций протеста", – сообщил в МВД республики.
Радио Sputnik11:34

Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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