Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".