Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева

В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Причина смерти Айсултана Назарбаева: стало известно, от чего умер 29-летний внук первого президента Казахстана

Комсомольская правда09:45
Коммерсантъ

СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

Коммерсантъ06:30
РБК

СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

РБК07:30
РИА Новости

В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева

РИА Новости06:38
RT на русском

СМИ сообщили о смерти внука Назарбаева

RT на русском06:37
ТАСС

СМИ: умер внук Нурсултана Назарбаева Айсултан

ТАСС06:32
Ёлдаш

В Лондоне от остановки сердца умер внук Нурсултана Назарбаева

Ёлдаш07:36

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
304

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
56