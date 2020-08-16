Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении российсмкой вакцины от коронавирусной инфекции в перечень лекарств, распределением которых будет заниматься государство, пишет ТАСС.
В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.