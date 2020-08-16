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BFM.ru
BFM.ru

В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева

В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.В источнике
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РБК

СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

РБК07:30
Коммерсантъ

СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

Коммерсантъ06:30
RT на русском

СМИ сообщили о смерти внука Назарбаева

RT на русском06:37
ТАСС

СМИ: умер внук Нурсултана Назарбаева Айсултан

ТАСС06:32
РИА Новости

СМИ: в Лондоне в возрасте 30 лет умер внук Назарбаева Айсултан

РИА Новости06:38
Известия

Умер внук первого президента Казахстана Назарбаева Айсултан

Известия06:20
Комсомольская правда

Умер Айсултан Назарбаев: Внуку первого президента Казахстана было 29 лет

Комсомольская правда06:16

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБК07:24

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении российсмкой вакцины от коронавирусной инфекции в перечень лекарств, распределением которых будет заниматься государство, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн04:12
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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