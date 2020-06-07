Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Лондоне в ходе протестных акций пострадали 23 полицейских

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23 стража порядка ранены во время столкновений с участниками акций протеста против расизма, прошедших в британской столице за последние несколько дней. Об этом в субботу сообщили в Скотленд-Ярде.
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Главные новости за ночь: беспорядки в Лондоне, письмо ученых Цукербергу и новинка от Роскосмоса

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В Лондоне в ходе протестных акций пострадали 23 полицейских

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