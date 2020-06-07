Происшествия
Московский КомсомолецВ Лондоне в ходе протестных акций пострадали 23 полицейских
23 стража порядка ранены во время столкновений с участниками акций протеста против расизма, прошедших в британской столице за последние несколько дней. Об этом в субботу сообщили в Скотленд-Ярде.
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Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 05 июня в 13:43
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня
В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com вчера в 05:23
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Энергетика
Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля
Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
Российская газета вчера в 13:45
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Экономика
С начала года товарооборот России и Китая упал на 4,3%
С января по май товарооборот России и Китая сократился на 4,3% и составил $40,89 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ 01:29
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Здоровье
Строгий карантин и посты вернули в Алматинскую область Казахстана
Строгий карантин и посты между районами возвращаются в Алматинскую область Казахстана, заявил главный санитарный врач области Кайрат Баймухамбетов 6 июня на телеканале «Жетысу».
ИА Красная Весна вчера в 15:46
Общество
Тува на две недели усилит контроль за соблюдением режима самоизоляции
Правительство Тувы с 8 по 22 июня усилит меры контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Пульс Хакасии вчера в 05:42
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 05 июня в 13:09
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «В школе Сэма дразнили и обзывали сыном наркомана»
Сына Айзы Анохиной и рэпера Гуфа дразнили в школе. По словам телеведущей, старшеклассники подходили к Сэму и говорили, что он сын наркомана.
StarHit.ru 01:00
Общество
Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу
Все районы Китая стали зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того, как власти последнего города понизили данный показатель.
Комсомольская правда вчера в 22:25
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»
Lenta.ru вчера в 17:08
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Единоборства
Ян поздравил Стерлинга с победой над Сандхегеном
Российский боец UFC Пётр Ян поздравил Альджамейна Стерлинга с победой над Кори Сандхегеном на турнире UFC 250.
Чемпионат вчера в 23:44
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ 05 июня в 05:12
Общество
В Японии сделали маски для защиты от коронавируса в бассейне
Японские специалисты разработали маски для защиты от коронавируса в бассейне. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.
РБК вчера в 11:41
Здоровье
В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи
Число пациентов с выявленным COVID-19 в Ивановской области за сутки выросло на 130 и достигло 2577, количество умерших достигло 22, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 05:09
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Вести.Ru вчера в 03:50