Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ruвчера в 08:45

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русскомвчера в 09:32

Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов

Телеканал 360°вчера в 09:16

Россия и Украина продолжили борьбу за три миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 06:49

Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

РИА Новостивчера в 08:58

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвывчера в 06:40

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБКвчера в 04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor 04:10
Политика

Жириновский: «Слава богу, что Лужков умер сейчас»

«Слава богу, что умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», — добавил парламентарий.
REGNUM 04:24
Авто

«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva

В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Ведомости вчера в 06:44
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Происшествия

Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе

В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Происшествия

Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

Znak.com 05:02
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Здоровье

Медведев подписал программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по государственным гарантиям бесплатного оказания медпомощи до 2022 года.
REGNUM вчера в 09:08
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 18:15
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Общество

В Турции вводят налог на проживание в отелях

С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 04:47
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Космос

Источник назвал причину переноса запуска спутника «Глонасс-М»

Планировавшийся во вторник с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя ракеты-носителя "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" отложен из-за некоего замечания к ракете, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 05:36
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек вчера в 09:16
Происшествия

Власти решили временно заморозить стройку порта в Пионерском

Калининград.Ru 04:43
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Технологии

Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей

Терехов объяснил, что разработчики анализируют результаты мониторинга, высчитывают, какое количество пользователей работают на устаревших платформах и только после этого принимают решения о прекращении поддержки.
Комсомольская правда 04:37
Общество

«Авиастар-СП» изготовил семь комплектов для МС-21. На очереди ещё три

Всего авиапредприятие на родине Ленина изготовило семь полных самолетокомплектов на новый лайнер МС-21.
Медиа 73 02:56
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное